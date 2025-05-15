Libya'nın başkenti Trablus'taki olaylar varılan ateşkesin ardından yatışmış durumda - Son Dakika
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Libya'nın başkenti Trablus'taki olaylar varılan ateşkesin ardından yatışmış durumda

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir milis grubun liderinin öldürülmesinin ardından başlayan olaylar varılan ateşkesle sükunete kavuşmuş durumda ancak kentteki kırılgan durum mevcudiyetini koruyor.

15.05.2025 13:13
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Libya'nın başkenti Trablus'ta bir milis grubun liderinin öldürülmesinin ardından başlayan olaylar varılan ateşkesle sükunete kavuşmuş durumda ancak kentteki kırılgan durum mevcudiyetini koruyor.

Trablus'taki güçlü milis gruplardan biri olarak kabul edilen İstikrarı Destekleme Biriminin (Gıneyve) liderinin 3 gün önce öldürülmesinin ardından Savunma Bakanlığına bağlı güçler ile bu milis grup arasında çatışmalar başladı.

Bakanlığa bağlı güçler aynı gün İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı dahil başkentteki tüm merkezlerini ele geçirerek buralarda kontrolü sağladı. Ancak sonraki gün başkentteki bir diğer milis grup "Rada" ile Savunma Bakanlığı güçleri arasında yeni çatışmalar patlak verdi.

Taraflar arasında dün öğle itibarıyla varılan ateşkesle Trablus'ta sükunet sağlandı, ancak başkentteki kırılgan durumun her an yeni gelişmelere yol açabileceğinden endişe ediliyor.

AA muhabiri olayların başladığı 12 Mayıs'tan bu güne kadar Trablus'ta yaşanan gelişmeleri derledi.

Abdulgani Kikli 12 Mayıs'ta öldürüldü

Gıneyve Tugayı olarak da bilinen İstikrarı Destekleme Birimi milis grubunun lideri Abdulgani el-Kikli'nin Trablus'ta öldürüldüğü haberlerinin ardından Savunma Bakanlığı güçleri ile bu milis grup arasında çatışmalar başladı.

Kikli'nin kim tarafından ve nasıl öldürüldüğüne ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada öldürülen milis liderinin fotoğrafları paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı güçleri ile Gıneyve arasında çatışmalar başladı

Milis lider Kikli'nin öldürüldüğü haberlerinin yayılmasının ardından 12 Mayıs akşamı İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığı güçleri arasında çatışmalar başladı.

Gece boyu Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay ile söz konusu milis grup arasında çatışmalar sürdü. İçişleri Bakanlığı vatandaşlara güvenlikleri için sokağa çıkmama uyarısında bulundu.

Çatışmalar nedeniyle Eğitim Bakanlığı ve Trablus Üniversitesi eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bakanlığa bağlı 444. Tugay başkent Trablus'ta Gıneyve karargahlarını ele geçirdi

Bakanlığa bağlı 444. Tugay ile lideri öldürülen Gıneyve milis grubu 13 Mayıs gecesi sabaha kadar Trablus'un çeşitli bölgelerinde çatıştı.

Çatışmalar daha çok Gıneyve milis grubunun merkez karargahının bulunduğu Ebu Selim bölgesinde yoğunlaştı. Sosyal medya paylaşımlarında sabah vakitlerinde söz konusu milis grubun merkez karargahının 444. Tugay tarafından ele geçirildiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Savunma Bakanlığına bağlı güçler söz konusu milis grubunun başkentteki tüm merkezlerini ele geçirdiği haberlerinin yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı, kentte güvenlik ve istikrarın sağlandığını vatandaşların normal hayata dönebileceğini açıkladı.

Başbakan Dibeybe'den polis ve askere tebrik

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ordu ve polis teşkilatı mensuplarının başkent Trablus'ta yaşanan olaylarda "devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısını" kutladı.

Savunma Bakanlığına bağlı güçlerle çatışmaya giren milis grupları "düzensiz gruplar" olarak niteleyen Dibeybe, "Bugün elde edilen başarı, Libya'da devlet kurumları dışında bir merci ve kanun dışında bir otorite olmadığı ilkesinin tesis edilmesi yönünde kararlı bir adım teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Hükümeti aynı gün, "güvenliğin sağlanmasının tamamen devletin düzenli kurumlarının (polis ve askerin) sorumluluğunda olmasına" yönelik güvenlik birimleriyle ilgili bir dizi yeni karar yayımladı.

Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

Trablus'ta sükunetin sağlandığı düşünülürken 14 Mayıs'ta Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay birlikleri ile başkentteki güçlü milis gruplardan bir diğeri Rada arasında çatışmalar patlak verdi.

Başkentteki şiddetli çatışmalar gece boyunca devam etti, sosyal medya paylaşımlarında Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden milis grupların Rada'ya destek olmak için başkente geldiği ve Savunma Bakanlığı güçleri ile çatışmaya başladığı paylaşım ve görüntüleri dolaşıma girdi.

Taraflar 14 Mayıs öğle vakti ateşkese vardı

Libya Savunma Bakanlığı, öğle saatlerinde sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlık kışkırtıcı açıklamalardan kaçınılması ve sahada her türlü hareketliliğin durdurulması çağrısı yaptı.

Trablus Belediyesi Sağlık İşlerİ Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Libya haber ajansına verdiği röportajda Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığı açıkladı.

Trablus ve Misrata'da gösteriler

Trablus'ta ateşkesin ardından 14 Mayıs akşam saatlerine kadar sükunet hakim oldu. Ancak İstikrarı Destekleme Birimi ve Rada milis gruplarının etkili olduğu Suk el-Cuma, Ebu Selim bölgeleri ile Şehitler Meydanında bazı gruplar hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

Sosyal medyada, Ebu Selim bölgesinde gösterici grupların İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını basarak 444. Tugay birliklerini buradan çıkardığı görüntüler paylaşıldı.

Başbakan Dibeybe'nin memleketi Misrata'da da hükümeti destekleyen gruplar gösteri düzenledi. Gösteride yapılan açıklamada Misrata halkının meşru hükümeti desteklediği belirtildi.

Libya Başkanlık Konseyi, dün akşam saatlerinde Ulusal Birlik Hükümetinin 13 Mayıs'ta güvenlik birimleriyle ilgili aldığı kararların askıya alındığına ilişkin kararname yayımladı.

Başkent Trablus'ta bugün itibarıyla sükunet sağlanmış görünüyor. Tarafların ateşkese riayet ettiği görülse de başkentteki kırılgan durum mevcudiyetini koruyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın başkenti Trablus'taki olaylar varılan ateşkesin ardından yatışmış durumda - Son Dakika

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