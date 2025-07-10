Libya Savunma Bakan Vekili Güler ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Abdusselam Zubi ile görüştü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Abdusselam Zubi'yi kabul etti. Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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