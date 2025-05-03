Libya Savunma Bakan Yardımcısı ABD'de - Son Dakika
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Libya Savunma Bakan Yardımcısı ABD'de

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Zubi, Pentagon'da askeri işbirliği görüşmeleri yaptı.

03.05.2025 20:00
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Libya Savunma Bakan Yardımcısı Abdusselam Zubi, ABD ziyareti çerçevesinde Pentagon yetkilileri ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Zubi'nin Pentagon'da ABD Savunma Bakan Yardımcısı ve Afrika İşleri Müdürü David Cate dahil çeşitli görevlerdeki Savunma Bakanlığı yetkilileri ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesini görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, askeri eğitim, kapasite geliştirme ve terörle mücadele alanlarında Libya'nın savunma kurumlarının modern mesleki standartlara uygun olarak yeniden inşa dilmesi hedefi çerçevesinde güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Zubi'nin ziyaretinin, 10 yılın ardından ilk kez bir Libyalı Savunma Bakanlığı yetkilisinin ABD'ye yaptığı ziyaret olduğu aktarıldı.

Libya Savunma Bakanı Yardımcısının ayrıca, ABD ziyareti kapsamında, 5-8 Mayıs tarihleri arasında Florida eyaletindeki Tampa kentinde düzenlenecek "2025 Özel Harekat Haftası" etkinliklerine katılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Savunma Bakan Yardımcısı ABD'de - Son Dakika

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