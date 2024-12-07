Libya-Tunus Ekonomik İşbirliği Toplantısı

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Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ile Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Semir Abid, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye ziyarette bulunan Abid'in başkent Trablus'ta Huveyc ile bir araya geldiği belirtildi.

İkilinin görüşmede ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini ve iki ülke iş insanları ve şirketlerinin karşılaştığı engellerin kaldırılmasını değerlendirdiği kaydedildi.

İki ülke arasında ortak öneme sahip bir dizi konunun da ele alındığı vurgulanan açıklamada, Tunuslu bakanın da katılımıyla Libya-Tunus Ortak Ekonomi Komitesi toplantısının düzenleneceği ifade edildi.