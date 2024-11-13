Libya ve Çad'dan İşbirliği Mutabakatı

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Libya ile Çad arasında işçi ve işveren haklarının korunması, işgücünün örgütlenmesi ve taşınması konularında işbirliğini amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı.

Libya Çalışma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya Çalışma Bakanı Ali Abid er-Rıza ile Çad Kamu İstihdamı ve Sosyal Diyalog Bakanı Abdullah Emido Embabi'nin Trablus'taki Bakanlık binasında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Libya ile Çad arasında işçi ve işveren haklarının korunması, işgücünün örgütlenmesi ve taşınmasına yönelik işbirliğini amaçlayan mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

Libya Çalışma Bakanı Rıza, imzalanan mutabakat zaptının, iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi ve Libya'daki Çadlı işçilerin yasal düzenlemelerinin yapılmasını hedeflediğini aktardı.

Çadlı Bakan Embabi de Libya'ya işçi haklarının korunmasına katkıda bulunan bu mutabakat zaptını imzalaması nedeniyle teşekkür etti.