Libya ve Rusya, ortak komitenin etkinleştirilmesini ve Rus şirketlerinin Libya'ya dönüşünü ele aldı - Son Dakika
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Libya ve Rusya, ortak komitenin etkinleştirilmesini ve Rus şirketlerinin Libya'ya dönüşünü ele aldı

Libya ve Rusya, ortak komitenin etkinleştirilmesini ve Rus şirketlerinin Libya\'ya dönüşünü ele aldı

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelerek, Libya-Rusya Ortak Komitesinin etkinleştirilmesi ve Rus şirketlerinin Libya'ya dönüşü konularını ele aldı. Görüşmede, petrol, gaz ve altyapı sektörleri başta olmak üzere işbirliği alanları değerlendirildi. Lafi, Rusya'nın Libya'da istikrarın sağlanması ve 5+5 Ortak Askeri Komitenin çalışmalarının desteklenmesindeki olumlu rolünü vurguladı. Lavrov ise iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren her konuda Libyalıların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

14.05.2024 02:35
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Libya ve Rusya iki ülke arasındaki ortak komitenin etkinleştirilmesini ve Rus şirketlerin yeniden Libya'ya dönmesini ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Libya-Rusya Ortak Komitesinin etkinleştirilmesi ile başta petrol, gaz ve altyapı sektörleri olmak üzere Rus şirketlerinin Libya'ya dönüşü değerlendirildi.

Lafi, Rusya'nın Libya'da istikrarın sağlanması için ve 5+5 Ortak Askeri Komitenin çalışmalarının desteklenmesindeki olumlu ve yapıcı rolünün önemini vurguladı.

Lavrov da iki dost ülkenin çıkarlarını ilgilendiren her konuda Libyalıların yanında olmaya devam etmeye hazır olduğunu vurgulayarak, ülkesinin Bingazi'de konsolosluk açmak yönünde çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile Libya Dışişleri Bakanlığından bir heyet çalışma ziyareti kapsamında dün Rusya'ya gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya ve Rusya, ortak komitenin etkinleştirilmesini ve Rus şirketlerinin Libya'ya dönüşünü ele aldı - Son Dakika

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