Libya ve Suriye İlişkileri Güçleniyor

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Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hakomitna platformundan yapılan açıklamada, İletişim Bakanı Lafi'nin Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Lafi'nin Şeybani'ye, "Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ülkesinin Suriye halkı ve yeni Suriye hükümetine desteğini ifade ettiği" mesajını ilettiği kaydedildi.

Lafi'nin, Başbakan Dibeybe'nin mesajında karşılıklı heyetlerin görüşmesi vasıtasıyla iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği yönündeki arzusunu ifade ettiği aktarıldı.

Libya İletişim Bakanı'nın bölgede istikrarın sağlanmasında ortak koordinasyonun önemini vurguladığı, Şeybani'nin de, Ulusal Birlik Hükümeti'nin tutumundan dolayı takdirini sunarak, ülkesinin Libya ile daha fazla işbirliği ve koordinasyon arzusunda olduğunu dile getirdiği ifade edildi.