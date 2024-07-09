Libya ve Tunus, Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

Güncel

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Tunus Başbakanı Ahmed el-Haşşani, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe ile Tunuslu mevkidaşı Haşşani arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke açısından ortak öneme sahip ekonomik ve siyasi konular ele alındı.

Tunus Başbakanlığından yapılan açıklamada da, Dibeybe ve Haşşani'nin iki ülke arasında özellikle ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Görüşmede taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ana arteri olan ve 1 Temmuz'da açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmiş olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Libya ve Tunus'u birbirine bağlayan Ras Cedir Sınır Kapısı, silahlı milislerin sınırın Libya tarafında güvenlik güçlerine saldırması sonucu kapanmış ve 3 ayı aşkın sürenin ardından 1 Temmuz'da yeniden açılmıştı.