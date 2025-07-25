Limasol'da Orman Yangını: 2 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika
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Limasol'da Orman Yangını: 2 Ölü, 50 Yaralı

25.07.2025 16:01
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GKRY'nin Limasol kentinde çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde 23 Temmuz'da çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Rum basınında çıkan haberlere göre, 23 Temmuz'da Limasol kırsalında çıkan orman yangını, tamamen kontrol altına alındı.

Yangında, köylerinden kaçarken araçlarıyla alevlere yakalanan bir kadın ve erkeğin cesetleri bulundu. Cesetler, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüldü.

Bazılarının durumu ağır olmak üzere yaklaşık 50 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle, hastanelerde alarm durumu devam ediyor.

Yangında, bölgede bulunan 17 köydeki ev, bahçe, kilise, sağlık ocağı, sosyal tesis ve ahır kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit çalışmalarına ise kısa sürede başlanacak.

Rum yetkililer, uydu tarama verilerine dayanarak Limasol'da yanan alanın 12,5 hektar civarında olduğunu belirtti.

GKRY hükümeti, bölge sakinlerine ekonomik destek sağlamak için acil destek ödemesinin birkaç günde yapılacağını açıkladı.

Yangının söndürülmesinde İspanya, İsrail, Ürdün, Mısır ve Avrupa Birliği'nin (AB) hava araçlarının etkili olması nedeniyle halkın, hükümete tepkili olduğu savunuldu.

Günlük yayın yapan Politis gazetesi, "Sorumsuz Devlet Karşısında Halkın Öfkesi" başlığıyla yayımladığı haberde, "Yalnız kaldık. Kurtarabileceğimiz ne varsa kurtaracağız. Sorumluluklar da kül olmasın." ifadelerine yer verdi.

Yangında ölen hayvanların leşleri tekrar yakılacak

Çevre ve Hayvan Refahı Komiseri Antonia Theodosiou, GKRY'nin resmi ajansı CNA'ya yaptığı açıklamada, yangında ölen hayvanların leşlerinin toplanarak tekrar yakılacağını söyledi.

Theodosiou, bazı kişilerin evcil hayvanlarının ölüsünü yanlarına almak veya gömmek isteyebileceğini belirterek, "Ancak doğru olan onların topluca yakılması. Biz ofis olarak yardımcı olabiliriz fakat yakılma işlemi, yerel yönetimin veterinerlik hizmetleri ve yakacak şirketle işbirliğinde yürütmesi gereken bir süreç." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Limasol'da Orman Yangını: 2 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika

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