Lise Öğrencilerinden Hobi Bahçesi Projesi

Giresun'un Görele ilçesinde lise öğrencileri okul bahçesinde oluşturdukları hobi bahçesinde organik ürün yetiştiriyor.

Görele Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ilçede lise kategorisinde tek olma özelliği taşıdığını söyledi.

Korkmaz, ilçede tarımı geliştirme adına projenin uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle alan taraması ve toprak analizleri yapıldı. Ardından uygulama safhasında bahçe dört eşit parçaya bölündü. He bir alana hayvan gübresi, kompost gübre, suni gübre konuldu, bir alana ise verimi denetlemek amacıyla gübre konulmadı. Her alana beşer adet domates, salatalık, patlıcan, biber ve kapya biberi fideleri dikildi. Bu fideler üzerinden boy artışı ve ürün verimi sayımı yapılıp sonuçları raporlaştırılacak. Oluşan verileri çeşitli sosyal medya mecraları vasıtasıyla Görele halkıyla paylaşıp sürdürülebilir tarım hayatına katkıda bulunacağız."