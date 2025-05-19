Litvanya, Belarus'a Dava Açtı

Litvanya, düzensiz göçmen geçişlerini organize ederek uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açtı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gelen düzensiz göçmen sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, Belarus'a ait devlet şirketlerinin, Orta Doğu ve diğer ülkelerden Belarus'a yapılan uçuş sayılarını artırdığı ve Belarus'un doğrudan göçmen akışını organize ettiği savunuldu.

Belarus hükümetinin Birleşmiş Milletlerin (BM) kara, deniz ve hava yoluyla göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü protokolü ihlal ettiği ileri sürülen açıklamada, Litvanya'nın Belarus'a karşı UAD'de dava açtığı belirtildi.

Açıklamada, Belarus'un sınır birimlerinin, yasa dışı geçişleri önleme konusunda Litvanyalı yetkililerle işbirliği yapmayı reddettiği de kaydedildi.

Litvanya, Belarus'un uluslararası hukuku ihlal ettiğinin tespit edilmesini ve bu ihlallerin yol açtığı zararlar için tam tazminat ödenmesini talep etti.