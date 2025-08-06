LLDC Grubu Kuruluyor

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. toplantısının oturumunda, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında LLDC grubu kurulması ve faaliyetleri tartışıldı.

Avaza'daki BM oturumuna, BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima, Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Michael Bizwick Usi, Butan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Dina Nath Dungyel katıldı.

Toplantıda UNFCC kapsamında LLDC grubunun kurulması süreci, grubun faaliyetleri ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı.

Yüksek Temsilci Fatima, yaptığı konuşmada, UNFCC kapsamında LLDC grubunun kurulmasını "dönüm noktası" olarak nitelendirerek, bu konuda destekte bulunan ortaklara teşekkürlerini sundu.

Fatima, grubun kurulmasının LLDC ülkelerinin iklim konusunda seslerinin duyulmasına yarayacağına işaret etti.

Bakan Dungyel de UNFCC altında LLDC grubunun kurulmasının "tarihi bir adım" olduğuna dikkati çekerek LLDC'lerin iklim konusundaki fonlardan mahrum kalmaması gerektiğini belirtti.

AA muhabirinin Avaza Programı'nın iklim değişikliğine karşı eylemlerine etkisine yönelik sorusunu yanıtlayan Dungyel, ülkelerin iklim konusundaki hedeflere ulaşabilmek için derhal sorumluluk alması gerektiğini, aksi takdirde bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti.