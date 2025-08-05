LLDC Toplantısı Türkmenistan'da Başladı - Son Dakika
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LLDC Toplantısı Türkmenistan'da Başladı

05.08.2025 09:35
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BM'nin denize kıyısı olmayan ülkeler için düzenlediği LLDC toplantısı Türkmenistan'da açıldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısının resmi açılışı, Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde yapıldı.

LLDC toplantısı, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde, "Ortaklıklar Yoluyla İlerleme Sağlamak" temasıyla başladı.

Resmi açılış öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov misafirleri karşılarken aile fotoğrafı çekildi.

Ardından Guterres, toplantının resmen açıldığını bildirdi ve toplantı başkanının, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov olduğunu açıkladı.

Berdimuhammedov da toplantının hedefleri ve içeriklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak Türkmenistan'ın politikalarını ve uluslararası işbirliği yolundaki eylem ve önerilerini anlattı.

Konferans kapsamında parlamento, gençlik, sivil toplum ve üst düzey yuvarlak masa toplantıları yapılacak. Toplantıya birçok ülke liderinin yanı sıra çok sayıda yetkili, uzman, kuruluş ve basın mensubu katılıyor.

Toplantıda Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil ediyor.

Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler toplantısı

BM'ye göre, LLDC ülkeleri denize doğrudan sınırları olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşarken bu ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada engellerle yüzleşiyor.

Toplantıyla bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıkları bulma fırsatı sunularak yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor.

LLDC toplantısı, 8 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Antonio Guterres, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Avaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel LLDC Toplantısı Türkmenistan'da Başladı - Son Dakika

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