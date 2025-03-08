Lokumda Kadın Eli: Hatice Sönmez

Kocasına yardım etmek için geldiği dükkanda lokum ustası oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 10 yıl önce açtığı lokum ve şekerleme dükkanında ortağı ile yollarını ayıran kocasına yardım etmeye başlayan Hatice Sönmez aradan geçen süre zarfında işletmede her şeyi öğrenip şimdilerde 'hurmalı lokum' gibi farklı tatlar ortaya çıkarmaya başladı.

Sandıklı ilçesinde 10 yıl önce ortağı ile şekerleme satış işletmesi açan Ahmet Sönmez ortağı ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı ve ortak bulamayan Ahmet Sönmez'e eşi Hatice Sönmez destek çıktı. Eşi ile birlikte iş yerine gelen Hatice Sönmez önceleri tezgahta satış yaparken daha sonraları üretim bölümünde lokum sarmaya başladı. Hatice Sönmez şimdi hem üretim bölümünde lokum sarıyor hem de satış yaparak eşine destek çıkıyor. İki çocuk sahibi olan Sönmez çifti kendi işyerlerini birlikte 8 yıldır çalıştırıyorlar. Sönmez eşine destek olmak için gelip gitmeye başladığı dükkanda zamanla önce tezgahtarlığı ardından lokum ve şekerleme yapmayı öğrenerek meslek sahibi oldu.

"Ramazan ayında da hurmalı lokum üretiyoruz"

Hatice Sönmez, eşinin ortağı ayrıldıktan sonra ona yardım etmek için dükkanda çalışmaya başladığını ifade ederek, "Bu işi eşimden öğrendim. 'Yaparsın, yapamazsın' derken öğrenip işi ilerlettim. Yenilikler yapmayı çok seviyoruz. Değişik tatlar değişik ürünler üretiyoruz. Mesela leblebili lokum, haşhaşlı lokumlar gibi yöremize özgün ürünlerin lokumlarını da üretiyoruz. Gayet güzel oluyor. Ramazan ayında da hurmalı lokum üretiyoruz" dedi

Ahmet Sönmez'de eşiyle birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisinin ortaya çıkardığı farklı lokum türlerine müşterilerin yoğun ilgi gösterdiklerini kaydetti.