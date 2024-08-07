Londra Belediye Başkanı Aşırı Sağcılara Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Londra Belediye Başkanı Aşırı Sağcılara Uyarıda Bulundu

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, şiddet eylemi planlayan aşırı sağcılara karşı uyarıda bulunarak, suç işlendiği takdirde gözaltı işlemi uygulanacağını bildirdi.

07.08.2024 12:30
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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, kentte şiddet eylemi planlayan aşırı sağcıları uyararak, Londra sokaklarında şiddet ve düzensizlik eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceğini, suç işlendiği takdirde gözaltı işlemi uygulanacağını bildirdi.

Khan, X hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçı şiddet olaylarının şoke edici olduğunu belirterek, "Aşırı sağcı grupların şimdi de Londra'daki yerleri hedef almayı planladıklarına dair haberlerin farkındayım." ifadesine yer verdi.

Londra'da nefret ve korku yaymayı düşünen herkese karşı çok net olduğunu ve yasaları çiğneyenler hakkında işlem yapılacağını kaydeden Khan, "Londra sokaklarında şiddet ve düzensizlik eylemlerine müsamaha gösterilmeyecek, suç işlediğiniz takdirde tutuklanacak ve yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacaksınız." ifadelerini kullandı.

Khan, Londra Metropolitan Polisi ile sürekli irtibat halinde olduğunu, belediye ve polisin hedef alınan binaları ve ibadethaneleri korumak, Londralılara güvence sağlamak için toplum liderleri ve yerel kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalıştığını aktardı.

Şoke edici sahnelerin pek çok Müslüman ve azınlıktaki etnik topluluğu korku ve endişe içinde bıraktığının farkında olduğunu vurgulayan Khan, bu nedenle, Londralılardan arkadaşlarını ve komşularını kontrol etmelerini ve onlara Londralıların ilgi ve şefkatten ibaret olduğunu göstermelerini istedi.

Olaylar nasıl başladı?

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.

Kaynak: AA

Londra, Uluslararası, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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