Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, şiddet olaylarına karşı birlik çağrısı yaptı

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan, aşırı sağcı şiddet olayları karşısında Londralıların birlik gösterdiğini belirterek, "Yine de ülke genelinde yaşanan şiddet olayları ve düzensizlik, çok sayıda Londralının korkmasına sebep oldu. Burada rahatlığa yer yok, her zaman ihtiyatlı olmalıyız." dedi.

Khan, Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi'nde Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi.

İbadethanelerin güvenliği üzerine çalışan Faith Associates isimli şirket ile Londra Metropolitan Polisi temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Khan, aşırı sağa karşı Londra'da eylemlerin yapıldığını hatırlatarak, "Londra, geçen hafta tüm nefret türlerine karşı birlik içinde olduğumuzun ve kapımızın herkese açık olduğunun mesajını açıkça verdi." diye konuştu.

Khan, Londra'daki birlik gösterilerinin ilham verici olduğunu kaydederek, "Yine de ülke genelinde yaşanan şiddet olayları ve düzensizlik çok sayıda Londralının korkmasına sebep oldu. Burada rahatlığa yer yok, her zaman ihtiyatlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Londralıların güvende olmaları için polis ve hükümetle yakın işbirliğini sürdüreceğine işaret eden Khan, "Londra her zaman çok kültürlülüğüyle gurur duyan bir şehir olacak ve şehrimizde şiddete, ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına ve antisemitizme yer olmadığını göstermek için her şeyi yapacağız." dedi.

Toplantıya ilişkin Londra Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte ırkçılık, aşırıcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele için 14,8 milyon sterlinlik (Yaklaşık 640 milyon lira) yatırım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada bu yatırımlar kapsamında toplum bazlı projeler ve camilerin güvenliği için yeni ilave eğitimler yapıldığı hatırlatıldı.

Müslüman toplum önderlerine nefret suçlarıyla mücadele eğitimi verildiği anımsatılan açıklamada, 4 farklı alanda eğitim için Faith Associates'e 10 bin sterlinlik (Yaklaşık 430 bin lira) yatırım yapıldığı bildirildi.