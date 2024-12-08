Londra'da Suriye Rejiminin Yıkılışı Kutlandı - Son Dakika
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Londra'da Suriye Rejiminin Yıkılışı Kutlandı

Londra'daki Suriyeliler, Baas rejiminin yıkılışını tatlı ve havai fişeklerle coşkuyla kutladı.

08.12.2024 20:46
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki Baas rejiminin yıkılmasını tatlı dağıtarak ve havai fişekler atarak kutladı.

Suriye'de sabah saatlerinde Beşşar Esed liderliğindeki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması üzerine Londra'da yaşayan yüzlerce Suriyeli, kentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.

Bayrak ve pankartlarla meydanda havai fişeklerle kutlama yapan Suriyeliler, şarkılar söyleyip slogan attı.

Kutlamaya katılan Saffan Amir, Halep'in ünlü "basbousa" isimli tatlısını dağıtarak sevincini paylaştı. AA muhabirine konuşan Amir, Baas rejimi altında halkın öldürüldüğünü ve işkence gördüğünü söyledi.

Esed rejiminin gücü kendi ailesi için ele aldığını, Suriye'ye hiçbir şey vermediğini belirten Amir, mutluluğu paylaşmak ve başkalarını da mutlu etmek için tatlı dağıttığını anlattı.

Humuslu Obaid Fahed de yaklaşık 12 yıldır görmediği ülkesinde Baas rejiminin ortadan kalkmasını "Bir rüya gibi." sözleriyle özetledi.

"Döneceğiz ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz." diyen Fahed, Suriye'de genel olarak çözülmesi gereken sorunlar bulunduğunu ancak herkesin çalışarak bu sorunları çözmesi gerektiğini ifade etti.

Fahed'in eşi Georgia Scott da 2014'te yine Trafalgar'da Esed rejiminin halkına yaptıklarını protesto etmek için yürüdüklerini anımsatarak "Bugün de özgür bir Suriye'yi kutluyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Suriye halkı için çok mutluyum. Özgürlük için gösterdikleri direnç ve direnişten gurur duyuyorum." dedi.

Scott, Esed'in Uluslararası Adalet Divanında yargılanması gerektiğini kaydederek "Umarım Esed'in yolu Lahey'de son bulur. Bu çok önemli. Bir savaş suçlusunun devrilmeden önceki gücü cezalandırılmalı." diye konuştu.

Daha önce hiç Suriye'ye gitmediğini de söyleyen Scott, "Sabırsızlanıyorum. Suriye'ye döneceğiz ve eşimin güzel ülkesini keşfedip tüm Suriye ile birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trafalgar Meydanı, Suriye, Londra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Suriye Rejiminin Yıkılışı Kutlandı - Son Dakika

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