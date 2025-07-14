İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde yer alan Londra Southend Havalimanı'ndan havalanan küçük bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen olayda Beech B200 Super King Air tipi uçak, kalkıştan hemen sonra yere çakıldı ve büyük bir patlamayla alev aldı. Uçağın, Hollanda'nın Lelystad kentine gitmek üzere havalandığı öğrenildi.
Görgü tanıkları, uçağın kalkış öncesi taksi yaptığı sırada pilotun ailesine el salladığını ancak uçağın kısa süre sonra kontrolden çıktığını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın olay yerinde alevler içinde kaldığı görüldü.
İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya göre, kaza sonucunda uçakta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Londra'da Uçak Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
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