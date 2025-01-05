Londra Hayvanat Bahçesi Yıllık Sayımda

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LONDRA, 5 Ocak (Xinhua) -- Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan bakıcıları cuma günü envanter defterlerini, hesap makinelerini ve dikkatli sayma becerilerini hazır hale getirerek yıllık sayıma başladı.

Yıllık sayımın tamamlanması bakıcıların neredeyse bir haftasını alırken, elde edilen bilgiler dünyanın dört bir yanındaki hayvanat bahçeleriyle paylaşılıyor.