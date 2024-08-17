Londra'nın ünlü sanat merkezinde çıkan yangına müdahale başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Londra'nın ünlü sanat merkezinde çıkan yangına müdahale başladı

Londra'nın ünlü sanat merkezlerinden Somerset House'da çıkan yangına, Londra İtfaiyesi 125 personel ve 20 araçla müdahale etmeye başladı. Yangının nedeni henüz belli değil.

17.08.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'nın ünlü sanat merkezlerinden Somerset House'da çıkan yangına, Londra İtfaiyesi 125 personel ve 20 araçla müdahale etmeye başladı.

Londra İtfaiye Teşkilatından (LFB) yapılan açıklamada, yerel saatle 11.59'dan (TSİ 13.59) itibaren Somerset House'da yangın çıktığına ilişkin 20'nin üzerinde ihbar yapıldığı belirtildi.

Tarihi binanın çatısında çıkan yangın için 125 itfaiyeci ve 20 itfaiye aracıyla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, 32 metrelik merdiveni bulunan iki aracın da söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Binanın tamamen giriş-çıkışa kapatıldığı bilgisi verilen açıklamada, yangın nedeninin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Somerset House'un X hesabından yapılan paylaşımda ise "Somerset House, binanın küçük bir bölümünde başlayan yangın nedeniyle kapatıldı. Tüm çalışanlar ve vatandaşlar güvende." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, sosyal medyada, Thames Nehri kıyısındaki binadan yükselen dumanların kentin birçok noktasından görüntüleri yer aldı.

Geçmiş yüzyıllarda Kraliyet ailesinin kaldığı bir saray olarak kullanılan yapı, 1547'de inşa edilse de bugünkü görüntüsüne 1776'daki yeniden inşa ve 1831 ile 1856'daki düzenlemelerle kavuştu.

Somerset House, bugün dünyanın önde gelen kültür, sanat ve eğlence mekanları arasında gösterilirken 1642-1651 yıllarındaki İngiltere iç savaşı ile 2-6 Eylül 1666'daki Büyük Londra Yangını'ndan sağlam çıkan binalar arasında yer alıyor.

James Bond, Harry Potter, Sherlock Holmes ve Last Chance Harvey gibi dizi ve film serilerinin bazı sahneleri Somerset House'da çekilmişti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'nın ünlü sanat merkezinde çıkan yangına müdahale başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:21 Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı
16:56 Aydın’daki orman yangını ikinci gününde Muğla’ya sıçradı Aydın'daki orman yangını ikinci gününde Muğla'ya sıçradı
16:36 Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık
15:48 Manisa’dan kahreden görüntü Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı
14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
23:46 Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
23:28 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin
23:16 Maçın bile önüne geçti Galatasaray cephesinden Mauro Icardi’nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi
23:10 TBMM’deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki TBMM'deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
22:19 Yozgat’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
21:49 SPK’ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu SPK'ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 18:37:41. #1.13#
SON DAKİKA: Londra'nın ünlü sanat merkezinde çıkan yangına müdahale başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement