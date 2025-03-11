Lori Chavez-DeRemer Çalışma Bakanı Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Lori Chavez-DeRemer, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada onay alarak Çalışma Bakanı oldu.
ABD Senatosunda, Trump'ın Çalışma Bakanlığına aday gösterdiği Chavez-DeRemer'e ilişkin oylama yapıldı.
Oylamada, 32'ye karşı 67 "evet" oyu alan Chavez-DeRemer Çalışma Bakanı oldu.
Söz konusu oylamada 17 Demokrat partilinin "evet", 3 Cumhuriyetçi partilinin de "hayır" oyu verdiği kaydedildi.
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