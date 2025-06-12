Los Angeles\'ta Göçmen Protestoları

LOS ANGELES, 12 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde hükümetin göçmenlere yönelik uygulamalarını protesto etmek amacıyla cumartesi gününden bu yana düzenlenen gösterilerde yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı veya tutuklandı.

BBC News, gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında 330 belgesiz göçmen bulunduğunu, 157 kişinin ise saldırı ve görevi engelleme suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass salı günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kent merkezinin bazı bölgelerinde salı akşamı 20.00'den çarşamba sabahı 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.