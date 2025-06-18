LÖSEV Başkanı'ndan Murat Çalık'a Acil Çağrı - Son Dakika
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LÖSEV Başkanı'ndan Murat Çalık'a Acil Çağrı

18.06.2025 22:22
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LÖSEV Kurucu Başkanı Üstün Ezer, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın ağır tip LÖSEMİ hastası olduğunu belirterek, cezaevinden çıkarılması gerektiğini vurguladı ve durumunun hayati tehlike arz ettiğini ifade etti.

(ANKARA)- LÖSEV Kurucu Başkanı Üstün Ezer, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın ağır tip LÖSEMİ hastası olduğunu belirterek, "Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır" dedi.

LÖSEV Kurucu Başkanı Üstün Ezer, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın ağır tip LÖSEMİ hastası olduğunu belirterek cezevinden çıkartılması gerektiğini dile getirdi. Ezer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ağır tip LÖSEMİ hastasıdır. Acilen cezaevinden çıkarılmasını tıbben tavsiye ediyorum. Dosyasını inceledim. AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası. Tekrarlayabilir. Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır . Durumu ve kısa sürede 18 kilo verdiğini bile bile hapishane koşullarında tutmak, vücudun savunma sistemini sarsarak Lösemi - Lenfomanın tekrarlamasına neden olmak, cinayetle eş değerdir . Acilen Hematoloji yoğun bakım kliniğine sevk edilmesi gerekiyor. Bu konuda Adli Tıp Kurumuna topu atmak ipe un sermektir ve erken ölümüne neden olabilir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ortak kararla insanlık onurunu korumak, Anayasal hakkı vermek sizin de görevinizdir. Geciktik Resmi klinik bilgilerine ulaşıp, bilimsel inceleme yapmadan açıklama yapmak doğru değildi. Ayrıca durumdan çok geç haberimiz oldu. Ancak hemen hareket edilirse LÖSEV ailemiz her lösemi ve kanser hastamızı olduğu gibi Belediye başkanımızı da kucaklayıp hayata bağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel LÖSEV Başkanı'ndan Murat Çalık'a Acil Çağrı - Son Dakika

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