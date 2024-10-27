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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından LÖSEV farkındalık semineri gerçekleştirildi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Proje Personeli Tuğçe Yasak Koçay, kanser tanısı alan çocuk ve yetişkin hastaları tanıyıp ailenin ihtiyaçlarını saptayan sosyal hizmet ekiplerle organize ettikleri bilinçlenme çalışmalarının mücadelenin ilk adımı olduğunu söyledi.

Koçay, "İhtiyaç giderme ve imkan sunma noktasında, adil bir takip sağlamamıza olanak sunan hasta kaydı gerçekleşince yardım ve destekler hemen devreye giriyor." dedi.

LÖSEV??????? Halkla İlişkiler Fayda Proje Personeli Sema Nur Cin ise farkındalık çalışmaları kapsamında alternatif uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Seminer, tüm katılımcılar eşliğinde lösemili çocuklara "Sevgi, iyilik ve Umutla" video mesajı gönderilerek son buldu.