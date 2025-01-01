Louisiana'da Araç Kalabalığa Daldı: 10 Ölü, 30 Yaralı

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- ABD'de araç kalabalığa daldı: 10 ölü, 30 yaralı

LOUISIANA - ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığa daldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.

Görgü tanıkları, aracın kalabalığa dalmasının ardından sürücünün araçtan inerek çevreye ateş ettiği, polisin ise saldırgana karşılık verdiğini ifade etti.