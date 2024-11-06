Lukaşenko, Trump'ı Kutladı

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı kutladı.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Trump'ı seçimde kazandığı zaferden dolayı tebrik etti.

Lukaşenko, "Bu yıl benzeri görülmemiş bir mücadele içinde gerçekleşen oylamanın sonuçları, kişisel başarınızın vücut bulmuş hali oldu. Bunu öncelikle Amerika ve vatandaşları adına başardınız. Size sağlık, Amerika'yı yeniden büyük yapacak net siyasi kararlar diliyorum." ifadelerini kullandı.