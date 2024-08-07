Lüleburgaz Belediyesi Buğday Hasadı Yaptı - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi Buğday Hasadı Yaptı

Lüleburgaz Belediyesi tarafından ekimi gerçekleştirilen buğday hasat edildi. Belediye Başkanı Murat Gerenli, hasat çalışmalarını inceledi ve bilgi aldı. Hasatta elde edilen buğday un olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

07.08.2024 12:06
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Lüleburgaz Belediyesince ekimi gerçekleştirilen buğday hasat edildi.

Hasat çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Murat Gerenli, yetkililerden bilgi aldı.

Gerenli, konuşmasında belediyeye ait 250 bin metrekare arazide üretilen buğdayın hasat edildiğini belirtti.

Hasatta 160 ton buğday elde ettiklerini ifade eden Gerenli, dekarda 640 kilogram rekolte aldıklarını söyledi.

Buğdayın un haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını dile getiren Gerenli, "Üreten belediye anlayışıyla bu yıl da buğday üretimi gerçekleştirdik. Buğdaydan elde edilecek unu 10'ar kilogramlık paketler halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Öte yandan belediyemize ait tarımsal arazilerde gerçekleştirdiğimiz tarımsal üretim buğdayla sınırlı kalmıyor. Bu yıl 230 bin metrekare alana ayçiçeği ekimini yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Murat Gerenli, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi Buğday Hasadı Yaptı - Son Dakika

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