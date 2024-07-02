Lüleburgaz Belediyesi, Kent Ormanı civarında dört yeni içme suyu kuyusu açıyor - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi, Kent Ormanı civarında dört yeni içme suyu kuyusu açıyor

Lüleburgaz Belediyesi, Kent Ormanı civarında dört adet yeni içme suyu kuyusu açmak için çalışma yürütüyor. Yaz sonunda hizmete açılması planlanan içme suyu kuyularıyla vatandaşlara kaliteli ve içilebilir nitelikte su ulaştırılmaya devam edilecek.

02.07.2024 11:43  Güncelleme: 12:39
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, Kent Ormanı civarında dört adet yeni içme suyu kuyusu açmak için çalışma yürütüyor. Yaz sonunda hizmete açılması planlanan içme suyu kuyularıyla vatandaşlara kaliteli ve içilebilir nitelikte su ulaştırılmaya devam edilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, ilçeye dört yeni su kuyusu daha kazandırmak için harekete geçti.

Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından kuyuların elektrik hattı, pano ve pompa montajları yapılarak devreye alınacak. Kuyuların yaz sonunda açılmasıyla ilçe sakinleri içilebilir suyu gönül rahatlığıyla kullanırken aynı zamanda küresel ısınma ve artan nüfus nedeniyle yaşanabilecek su sıkıntısı konusunda da önlem alınmış olacak.

Gerenli'den 'tasarruf' vurgusu

Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Karşı karşıya olduğumuz iklim krizi üzerine daha somut adımlar atıyoruz. Yaz sonunda hizmete alınacak yeni su kuyularımızla komşularımıza kaliteli ve içilebilir nitelikte suyu ulaştırmaya devam edeceğiz. Su kaynaklarımıza sahip çıkarak su tasarrufu için de üstümüze düşeni yapmalıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

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