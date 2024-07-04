Lüleburgaz Belediyesi'nin 'Askıda Fatura' uygulaması devam ediyor

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 2022 yılında hayata geçirdiği "Askıda Fatura" uygulaması sürüyor. Bugüne kadar yüklenen 259 adet askıda faturadan 250'si dayanışmacı vatandaşlar tarafından ödendi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2022 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarının ödenebilmesi ve dayanışma ruhunun yaşatılması için hayata geçirdiği "Askıda Fatura" uygulaması devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin internet sitesi ve mobil uygulaması ile 'askidafatura.luleburgaz.bel.tr' adresinden ulaşılabilen uygulama aracılığıyla bugüne kadar 259 adet askıda faturadan 250'si ödendi. Böylelikle, ihtiyaç sahibi vatandaşların 29 bin 412 TL tutarındaki faturaları ödenmiş oldu.

Gizlilik ön planda

Uygulamada gizlilik ön planda yer alıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde kaydı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların listesi, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne iletiliyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden gelen listedeki faturalar da Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli tarafından sisteme yükleniyor. İsim ve soyismin yer almadığı, sadece fatura tutarının yansıtıldığı uygulamada vatandaşlar ödeme yaptığı kişiyi görmeden askıdan fatura alabiliyor.