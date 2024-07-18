Lüleburgaz Belediyesi\'nin Sevgi Mağazası\'ndan Bugüne Dek 3 Bin 487 Vatandaş Yararlandı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin "İyilik elden ele" anlayışıyla hizmete sunduğu Sevgi Mağazası'nda bugüne dek 3 bin 487 ihtiyaç sahibi vatandaşa 49 bin 663 adet kıyafet desteğinde bulunuldu. 2024 yılının ilk 6 ayında ise mağazadan 279 kişi yararlandı.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde bulunan ve kullanılabilecek durumda olan giysi, çanta, ayakkabı gibi her türlü tekstil ürününün bağışçılardan teslim alınarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturulduğu Sevgi Mağazası, hizmete girdiği 2021 yılında 678 kişiye 8 bin 821 parça, 2022 yılında 695 kişiye 9 bin 476 parça, 2023 yılında 1835 kişiye 26 bin 591 parça kıyafet desteği verdi.

2024 yılının ilk 6 ayında ise 279 kişiye 4 bin 775 parça kıyafet desteği sağlandı.

Nasıl yararlanılır?

Vatandaşlar muhtarlıklardan aldıkları ihtiyaç sahibi olduklarını gösterir belge ile Sevgi Mağazası'ndan 3 ayda bir kıyafet desteği alabiliyor. Bağışçılar, kullanılabilecek durumdaki giysi, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünlerini haftanın her günü Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ndeki görevlilere teslim edebiliyor.