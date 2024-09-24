Lüleburgaz\'da Ayçiçeği Hasadı Yapıldı

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'ne ait 230 dekar alanda üretimi gerçekleştirilen ayçiçeklerinin hasadı yapıldı. Hasat edilen ayçiçekleri, işlenip ayçiçek yağına dönüştürüldükten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
Tarımsal Hizmetler Birimi Uzmanı Necmi İnci'nin koordinesinde gerçekleştirilen hasat sonucunda 230 dönümlük tarım arazisinden 42 ton rekolte elde edildi. Ayçiçeklerinin işlenmesiyle elde edilen yağlar, bu yıl da 'tarladan sofraya' anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaştırılacak.
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