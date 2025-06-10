Lüleburgaz\'da Otluk Alanda Yangın

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Dere Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.