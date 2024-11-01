Lüleburgaz'da "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Kampanyası Devam Ediyor

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Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" kampanyası, 8 Kasım Mahallesi'nde devam etti. Kampanyaya destek veren okullardan onlarca öğrenci, temiz bir gelecek için torba torba çöp topladı.

Temizlik gönüllüleri, belediye personeli ve mahalle sakinlerinin katılımıyla her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturması amaçlanan "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" kampanyasının bu haftaki durağı 8 Kasım Mahallesi oldu. Semt Pazarı'nda bir araya gelen gönüllüler, öğrenciler ve belediye personeli, mahallenin sokaklarını temizledi.

Kampanyaya, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da destek verdi. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Şehit Mednan Tuna İlkokulu öğrencileri ise ellerine eldiven giyip süpürgeleri alarak seferber oldu. Çöpleri biriktirdikleri torbaları belediye ekiplerine teslim eden öğrenciler "İyilik yap, çöpe at" mesajı vermeyi ihmal etmedi.