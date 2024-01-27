Lüleburgaz ilçesinde Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı açıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeni bir ilçe bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Son 5 yılda ilçede 14 parkın açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Gerenli, yeşil alanların artması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanlığına Uysal seçildi

CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanlığına Latife Uysal seçildi.

Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu'nun istifasının ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında başkanlığa oy birliği ile Latife Uysal seçildi.

Uysal, partisinde kadınların daha aktif olması için çalışacağını söyledi.