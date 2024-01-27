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Lüleburgaz ilçesinde Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı açıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz ilçesinde Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı açıldı

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, gelecek nesillere daha yeni bir ilçe bırakmak için çalıştıklarını belirterek, son 5 yılda ilçede 14 parkın açılışını gerçekleştirdiklerini ve yeşil alanların artması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanlığına Latife Uysal seçildi ve Uysal, partisinde kadınların daha aktif olması için çalışacağını söyledi.

Lüleburgaz ilçesinde Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı açıldı
27.01.2024 - 10:01,
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Lüleburgaz ilçesinde Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı açıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeni bir ilçe bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Son 5 yılda ilçede 14 parkın açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Gerenli, yeşil alanların artması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanlığına Uysal seçildi

CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanlığına Latife Uysal seçildi.

Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu'nun istifasının ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında başkanlığa oy birliği ile Latife Uysal seçildi.

Uysal, partisinde kadınların daha aktif olması için çalışacağını söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Lüleburgaz ilçesinde Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı açıldı - Son Dakika
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