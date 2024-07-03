Lüleburgaz İtfaiyesi, İlk 6 Ayda 207 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz İtfaiyesi, İlk 6 Ayda 207 Yangına Müdahale Etti

Lüleburgaz İtfaiyesi, bu yılın ilk 6 ayında 207 yangına müdahale etti. Yangınların çoğunluğu ot-anız yangınlarından kaynaklanıyor. İtfaiye ekipleri ayrıca kazalara ve arama-kurtarma çalışmalarına da hızlı bir şekilde müdahale etti.

03.07.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz İtfaiyesi, bu yılın ilk 6 ayında 207 yangına müdahale etti. Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Haluk Tez,  "Ot ve anız yangınları bizim başka yangınlara müdahalemizi de oldukça etkiliyor. Özellikle bu kurak mevsimde çok dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.

Lüleburgaz İtfaiyesi'nin bu yılın ilk 6 ayında müdahale ettiği 207 yangının 82'si ot-anız, 55'i çöp ve çöplük, 29'u konut, 25'i araç, 16'sı iş yeri-fabrika yangınları oldu. Lüleburgaz İtfaiyesi, geçen 6 ay içinde meydana gelen 51 kazaya anında müdahale ederek, çok sayıda kişiyi sıkıştığı araçların içinden kurtardı. İtfaiye ekipleri, 291 adet de arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi. 6 ay içinde gelen yüzlerce ihbardan 11'i ise asılsız çıktı.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Haluk Tez, "Bizi en çok zorlayan şey çevreye karşı olan bilgisizlik. İnsanların çevreye karşı yeterince duyarlı olmaması. Bu yüzden anız yangınları çıkmakta. Bunlar doğada yaşayan bütün canlılara zarar vermekte. Ot ve anız yangınları bizim başka yangınlara müdahalemizi de oldukça etkiliyor. Bu yangınlarda çiftçilerimiz oldukça büyük zarar görüyor. Özellikle bu kurak mevsimde çok dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Lüleburgaz, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz İtfaiyesi, İlk 6 Ayda 207 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz İtfaiyesi, İlk 6 Ayda 207 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement