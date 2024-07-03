Lüleburgaz İtfaiyesi, İlk 6 Ayda 207 Yangına Müdahale Etti

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz İtfaiyesi, bu yılın ilk 6 ayında 207 yangına müdahale etti. Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Haluk Tez, "Ot ve anız yangınları bizim başka yangınlara müdahalemizi de oldukça etkiliyor. Özellikle bu kurak mevsimde çok dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.

Lüleburgaz İtfaiyesi'nin bu yılın ilk 6 ayında müdahale ettiği 207 yangının 82'si ot-anız, 55'i çöp ve çöplük, 29'u konut, 25'i araç, 16'sı iş yeri-fabrika yangınları oldu. Lüleburgaz İtfaiyesi, geçen 6 ay içinde meydana gelen 51 kazaya anında müdahale ederek, çok sayıda kişiyi sıkıştığı araçların içinden kurtardı. İtfaiye ekipleri, 291 adet de arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi. 6 ay içinde gelen yüzlerce ihbardan 11'i ise asılsız çıktı.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Haluk Tez, "Bizi en çok zorlayan şey çevreye karşı olan bilgisizlik. İnsanların çevreye karşı yeterince duyarlı olmaması. Bu yüzden anız yangınları çıkmakta. Bunlar doğada yaşayan bütün canlılara zarar vermekte. Ot ve anız yangınları bizim başka yangınlara müdahalemizi de oldukça etkiliyor. Bu yangınlarda çiftçilerimiz oldukça büyük zarar görüyor. Özellikle bu kurak mevsimde çok dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.