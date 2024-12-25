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Lüleburgaz Kaymakamı Denetimlerde

Kaymakam Yüce, asayiş denetimlerini yerinde inceledi, Jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

25.12.2024 15:17
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, asayiş denetimlerine katıldı.

Kaymakam Yüce, İlçe Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekiplerince Lüleburgaz Otoyol Gişeler mevkisinde oluşturulan asayiş denetim noktasını ziyaret etti.

Yapılan denetimler hakkında yetkililerden bilgi alan Yüce, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Babaeski'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında, kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, kamu kurumlarınca bağımlılık ile mücadeleye yönelik yürütülen son 3 aylık faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Salih Yüce, Lüleburgaz, Babaeski, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, Son Dakika

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