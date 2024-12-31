Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi 2024'te 62 Bin Sanatseveri Ağırladı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA), 2024 yılı boyunca 219 etkinlikte 62 bin 570 sanatseveri ağırladı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Kentler sanat üretir" anlayışıyla 2022 yılında hizmete açtığı LYSA, 2024 yılında da tiyatro, opera, fuar, sergi, atölye çalışmaları, balo, yemek, konferans, konser gibi çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptı. LYSA, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen 219 etkinlikte, 62 bin 570 sanatseveri misafir etti.

LYSA'da 619 kişilik Cahit Irgat Salonu, 236 kişilik Kerim Budak Çal Salonu, bin kişilik Çok Amaçlı Salon, derslikler, 15 adet atölye, deneysel sahne, salon dansları atölyesi, kafeterya, sergi salonu, fuaye alanları, açık alan gösteri alanları, kapalı ve açık otopark yer alıyor.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen tüm etkinliklere 'lysa.luleburgaz.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek.