Luoyang'dan çeşitli görüntüler

Çin'in iç kesimlerdeki Henan eyaletinde yer alan Luoyang şehri, antik Çin'de He olarak bilinen Sarı Nehir ile Luohe Nehri'nin buluştuğu Heluo bölgesinde yer alıyor. Luoyang, eşsiz bir Heluo kültürü ve ekolojik manzaranın yanı sıra birçok güzel ve etkileyici kırsal manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luoyang'dan bildiriyor. (XHTV)