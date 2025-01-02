Macahel Geçidi 19 Gün Sonra Açıldı - Son Dakika
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Macahel Geçidi 19 Gün Sonra Açıldı

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Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel Geçidi, 19 gün süren çalışmalarla ulaşıma açıldı.

02.01.2025 11:20
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19 günlük kar esareti sona erdi

Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel Geçidi 19 gün süren çalışmanın ardından kardan temizlenerek ulaşıma açıldı

ARTVİN - Artvin'de geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Borçka ilçesinin Macahel Geçidi yolu 19 gün süren çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel bölgesi, kış aylarında zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerini kapsayan bu bölgeye ulaşım sağlamak için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi. Bölgeyi iyi bilen Osman ve Mikail Önder kardeşler Karayolları Bölge Müdürlüğü koordinesinde, yolun açık olması için yoğun çaba harcıyor. Karayolları ekiplerinin de desteğiyle kar yağışının sonrası başlatılan çalışma sonucunda Camili bölgesinin yolu ulaşıma açıldı.

Macahel geçidindeki kar kalınlığı yer yer 5 metreye ulaşırken, iş makinelerinin boyunu aşan karla mücadele edebilmek için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürürdü. Çığ riski taşıyan dik yamaçlarda, ekipler havanın soğuk olduğu saatlerde çalışarak büyük bir titizlikle yol açma işlemlerini gerçekleştirerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Bölgede çığ riski devam ettiği için sürücülerin dikkatli olunması noktasında uyarılar da bulunuldu.

Kaynak: İHA

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