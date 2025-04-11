Macahel Vadisi'nde çığ ve heyelan aynı anda meydana geldi

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel Vadisi'nde çığ ve heyelan aynı anda meydana geldi.

Bölgedeki yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Yamaçlardan kopan kar kütleleri çığa neden olurken, toprak kaymaları da beraberinde geldi. Ekiplerin yol açma çalışması yaptığı sırada meydana gelen çığ, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kar kütlesinin yüksekten büyük bir hızla yola doğru aktığı anlar net şekilde görülüyor.

Çığ ve heyelan nedeniyle Macahel yolu ulaşıma kapanırken, olay anında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Yetkililer, bölgede çığ ve toprak kayması riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.