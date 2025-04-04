Macaristan 2025'e Çin Yatırımlarıyla Hazırlanıyor

BUDAPEŞTE, 4 Nisan (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülke genelindeki çok sayıda Çin sanayi mega projesinin üretime başlamasıyla 2025 yılında büyük bir ekonomik sıçrama yapacaklarını söyledi.

Perşembe günü başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında BYD ve CATL gibi teknoloji liderlerinin gelişinin Macaristan'ın ekonomik dönüşümünde yeni bir döneme işaret ettiğini kaydeden Szijjarto, "Dünyanın önde gelen birçok Çinli dev firma bu yıl ya da önümüzdeki yılın başlarında üretime başlayarak ekonomimize ciddi bir ivme kazandıracak ve 2025'i bir atılım yılına dönüştürecek" dedi.

Szijjarto, "Bu büyük Çin yatırımları, Macaristan'ı otomotiv endüstrisini dönüştüren teknolojik devrimde geriden gelen pozisyonundan çıkarıp küresel bir öncü haline gelmesini mümkün kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz on yıl içinde büyük ölçekli Çin iş projelerinin 30.000'den fazla doğrudan istihdam yarattığını belirten Szijjarto, Macaristan'ın önümüzdeki yıllarda sadece büyük ölçekli üretimi değil, aynı zamanda Çin araştırma ve geliştirme ve hizmet yatırımlarını da çekme konusunda kararlı olduğunu yineledi.