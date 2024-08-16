Macron, erken genel seçimler sonrası başbakan atayacak - Son Dakika
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Macron, erken genel seçimler sonrası başbakan atayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken genel seçimlerde hiçbir partinin salt çoğunluğu elde edememesi üzerine 2024 Paris Olimpiyatları boyunca askıya aldığı hükümet kurma sürecine ilişkin 23 Ağustos'ta siyasi parti liderleri ve parlamento grup başkanları ile görüşeceği ve bu görüşmelerin ardından başbakan atayacağı bildirildi.

16.08.2024 18:17
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, erken genel seçimlerde hiçbir partinin salt çoğunluğu elde edememesi üzerine 2024 Paris Olimpiyatları boyunca askıya aldığı hükümet kurma sürecine ilişkin 23 Ağustos'ta siyasi parti liderleri ve parlamento grup başkanları ile görüşeceği ve bu görüşmelerin ardından başbakan atayacağı bildirildi.

Ulusal basının Elysee Sarayından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerde, Cumhurbaşkanı Macron'un, parlamento grup başkanları ve parti liderlerini 23 Ağustos'ta görüşmeye çağırdığı ifade edildi.

30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçimlerin ardından 2024 Paris Olimpiyatları boyunca askıya aldığı hükümet kurma süreci için daha önce ağustos ortasını işaret eden Macron'un, 23 Ağustos'ta gerçekleştireceği "bir dizi istişarenin ardından başbakan atayacağı" belirtildi.

Fransız halkının seçimlerde "değişim ve geniş tabanlı uzlaşı arzusunu" belirttiğine işaret edilen haberlerde, görüşmelerin "ülkeye hizmet etmek için mümkün olan en geniş ve en istikrarlı çoğunluğu oluşturmak" için yapılacağı kaydedildi.

Sol ittifak, Macron'dan Lucie Castets'i başbakan atamasını istiyor

Seçimlerde Ulusal Meclis'te en fazla sandalye sayısına ulaşan 4 partinin oluşturduğu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), Macron'a, ortak adayları olan Lucie Castets'i başbakan olarak ataması çağrısını yineledi.

NFP'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) koordinatörü Manuel Bompard X hesabından yaptığı paylaşımda, "Macron, parlamento seçimlerindeki yenilgisinin ardından 23 Ağustos'ta ülkenin siyasi güçlerini kabul etmek istiyor. Yeni Halk Cephesi olarak hep birlikte oraya giderek Macron'dan sandık sonuçlarına saygı göstermesini ve Lucie Castets'i başbakan olarak atamasını talep edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Fransa'da Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerde solcu NFP ittifakı, Ulusal Meclis'te en fazla sandalye sayısına ulaşmış ancak hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluğu elde edememişti.

Macron, ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca başbakan atamayacağını belirterek, hükümet kurma süreci için ağustos ortasını işaret etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, erken genel seçimler sonrası başbakan atayacak - Son Dakika

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