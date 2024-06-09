Macron, Fransa'da erken seçim kararı aldı - Son Dakika
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Macron, Fransa'da erken seçim kararı aldı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın farkla birinci çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Fransa, ilk tur için 30 Haziran'da, ikinci tur için 7 Temmuz'da sandığa gidecek.

09.06.2024 23:03
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(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın farkla birinci çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Fransa, ilk tur için 30 Haziran'da, ikinci tur için 7 Temmuz'da sandığa gidecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın yükselmesi üzerine Fransa Ulusal Meclisi'ni feshettiğini duyurdu, seçimlerde yaşanılan yenilginin ardından Fransa'nın ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz'da erken seçime gideceğini açıkladı. Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim. Ulusal Meclı·s'ı· feshedı·yorum. Avrupa Parlamentosu seçı·m sonuçları hükümetı·m ı·çı·n ı·yı· bı·r sonuç değı·l" diye konuştu.

AP seçim sonuçlarının "Avrupa'yı savunan partiler için iyi bir sonuç olmadığını" vurgulayan Macron, seçim sonuçlarında aşırı sağ partilerin önde çıkmasıyla ilgili "Milliyetçilerin ve demagogların yükselişi halkımız için olduğu kadar Avrupa'mız için de, Fransa'nın Avrupa'daki ve dünyadaki yeri için de tehlikedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Emmanuel Macron, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

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