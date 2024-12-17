Macron, Mayotte'u Ziyaret Edecek

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chido Kasırgası'nın vurduğu ve yüzlerce kişinin ölümünden endişe edilen Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'u ileriki günlerde ziyaret edeceğini bildirdi.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Mayotte için oluşturulan bakanlıklar arası kriz masasıyla Ada sakinleri için gerekli acil önlemlerin alınması ve devletin devamlılığının sağlanması için harekete geçildiğini belirtti.

"Vatandaşlarımıza, memurlara, seferber olan kurtarma ekiplerine destek için gelecek günlerde Mayotte'a gideceğim." diyen Macron, ölü sayısının yüzlerce olabileceği belirtilen Ada için "ulusal yas" ilan edileceğini kaydetti.

Yeni Başbakan François Bayrou da basına yaptığı açıklamada, "çok sevdiğim bir Ada" olarak nitelediği Mayotte'a gideceğini söyledi. Bayrou, felaket sonrası bilançonun ne olduğunu tam bilmediklerini ancak Mayotteluların yüzde 90'ının çok zor durumda olduğunu ifade etti.

Ayrıca daha önce komşu koloni Reunion'dan ve Fransız anakarasından adaya gönderilen 800 kişilik kurtarma ekibine ek olarak sivil ve askeri 1500 personelin daha Ada'ya sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan ulusal basında Mayotte Valiliğinin 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulayacağı belirtilse de İçişleri Bakanlığından açıklama yapılmadı.

Acil durumdaki hastalar tahliye edildi

Chido Kasırgası, çok sayıda kamu binası olmak üzere hastanelerde de yıkıma yol açtı.

Gensoru önergesiyle düşürülen ancak yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdüren Michel Barnier hükümetinin Sağlık Bakanı Genevieve Darrieussecq, yaptığı yazılı açıklamada, Mayotte'da ilk sağlık tahliyesinin gerçekleştiğini ve acil durumdaki 25 hastanın komşu Fransız kolonisi Reunion'a tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Darrieussecq hastaların tahliyesi için Mayotte'a yaklaşık 1500 kilometre mesafedeki Reunion Adası'na uçuşların ilerleyen günlerde de devam edeceğini kaydetti.

Fransa İslam Konseyinden felaketzedelere yardım çağrısı

Fransa İslam Konseyi (CFCM), nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan Mayotte'da yaşanan yıkımın ardından yardım çağrısında bulundu.

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, "onlarca kişinin ölümü ve yüzlercesinin hala enkaz altında bulunmasından" derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

CFCM, felaketten etkilenen ada sakinlerine yardım seferberliği başlatılmasını istedi.

Kasırga halihazırda su sıkıntısı yaşayan adada krizi derinleştirdi

Ada genelinde elektrik ve internet kesintisi devam ederken halihazırda yaşanan içme suyu sıkıntısı da felaket sonrası derinleşti.

Fransız kanalına konuşan Mayottelular, günde bir şişe içme suyu bile bulamadıklarını söyledi.

Felaket öncesinde, aylardır içme suyu sıkıntısının yaşandığı adanın bazı bölgelerine haftada birkaç kez musluk suyu hizmeti verilebiliyor ve askerler her gün ada sakinlerine şişelerle içme suyu dağıtıyordu.

İçme suyunun yüzde 80'ini yağmur sularından sağlayan Ada'da yaz aylarının kurak geçmesiyle büyüyen su sorunun yanı sıra şiddet olayları da yaşanmıştı. Sene başında haftalarca süren olaylarda başkent Mamoudzou çeteler tarafından barikatlarla çevrelenmiş ve şehre ulaşım engellenmişti. Mayotte yetkililerinin güvenlik krizinin çözülmesi için yaptıkları çağrılar üzerine hükümetin önde gelen isimleri adaya çıkarma yapmıştı.

Chido Kasırgası Ada'da büyük yıkıma yol açtı

14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan olan Hint Okyanusu'ndaki Mayotte'u Chido Kasırgası vurmuştu. Saatteki hızı 220 kilometreyi aşan kasırga maddi zarara yol açmış, binalar ve derme çatma çok sayıda ev yıkılmıştı.

Elektrik direklerinin devrildiği ve ağaçların köklerinden söküldüğü Ada'da okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane binası ve Mamoudzou Limanı da zarar gören yerler arasında bulunuyor.

Mayotte'ta yetkililer tarafından resmi kayıtlara geçen ölü sayısı 21, yaralı sayısı ise 45'i ağır bin 373 olarak bildirilirken çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı bölgede ölü sayısının bu rakamın çok üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville, dün yaptığı açıklamada can kaybı sayısının yüzlerce olabileceğini hatta 1000'e yaklaşabileceğini söylemişti.

Fransa'nın yaklaşık 8 bin kilometre uzağında, Hint Okyanusu'nda bulunan nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan Mayotte, ülkenin en fakir toprağı olarak biliniyor. Ada'da yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor.