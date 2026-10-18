Macron, pahalılık eylemlerinde şiddet ve yağma yapanların yargılanacağını söyledi

(ANKARA)- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterilere ilişkin, "Cumhuriyetimizde şiddete asla yer yoktur" açıklamasını yaptı. Macron, valiliklere, işletmelere ve belediyelere saldırıda bulunan kişilerin yargılanacağını ve cezalandırılacağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde 17 Ekim'de hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Güvenlik güçlerine desteğini ifade eden Macron, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizde şiddete asla yer yoktur.

Kırıp dökenler, valilikleri olduğu gibi ticari işletmeleri de hedef alan saldırılar düzenleyenler, hatta belediyelerimizi yağmalayanlar yargılanacak ve cezalandırılacak.

Gösteri hakkının güvencesi olan güvenlik güçlerine, ulusun desteğini söylüyorum.

Kaos tohumları ekenlere, kurumlarımızı yıkmaktan başka bir şey istemeyenlere ve barışçıl taleplerini ifade edenleri bundan alıkoyanlara karşı hep birlikte kenetleneceğiz."