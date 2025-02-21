ANTANANARİVO, 21 Şubat (Xinhua) -- Madagaskar'da geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu.
Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, 14 Şubat'tan bu yana Madagaskar'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Madagaskar'da Sel Felaketi: 11 Ölü - Son Dakika
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