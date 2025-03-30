Mahir Çayan ve Yoldaşları Anıldı

(ANKARA) - DEM Parti'den yapılan açıklamada, 30 Mart 1972'de Kızıldere'de yaşamını yitiren Mahir Çayan ve 9 yoldaşı anılarak, "Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz, halkların eşit, özgür ve bir arada yaşaması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceğiz" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından "Kızıldere'de katledilen devrimci ve sosyalist mücadelenin öncü isimlerinden Mahir Çayan ve yoldaşlarını, katledilişlerinin 53'üncü yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz, halkların eşit, özgür ve bir arada yaşaması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceğiz. Onların hayali olan özgür yaşamı ve barışı mutlaka inşa edeceğiz" paylaşımında bulunuldu.