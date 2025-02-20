Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı

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Siirt'te taşıdığı hasta ile yolda kalan ambulans kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde yolda mahsur ambulans İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hastası ile birlikte kurtarıldı.

Pervari ilçesi Doğan köyünde 20 yaşındaki Mevlüde Onat rahatsızlandı. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hastayı aldıktan sonra kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri hızla harekete geçerek yol açma çalışması başlattı. Yoğun uğraşlar sonucunda hasta ve sağlık ekibi, güvenli bir şekilde Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.