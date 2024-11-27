Mahsur Kalan Köylüler Kurtarıldı - Son Dakika
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Mahsur Kalan Köylüler Kurtarıldı

Iğdır'ın kırsalında kar ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 12 köylü, ekiplerce kurtarıldı.

27.11.2024 16:18
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Iğdır'ın kırsalında, kar yağışı ve fırtına nedeniyle büyükbaş hayvan sürüsüyle mahsur kalan 12 köylü, Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce kurtarıldı.

Ağrı Dağı eteklerindeki kent merkezine bağlı Kavaktepe köyü ile Belalak, Abdalok ve Mirzo mezralarında mahsur kalan köylülerin, telefonla durumlarını bildirdiği İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla yolu açan ekipler, araçların bulunduğu bölgeye ulaştı.

Ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köy ve mezralarından hem 12 köylüyü hem de büyükbaş hayvanların kurtarılarak kamyonetlerle indirilmesini sağladı.

Kavaktepe köyü muhtarı Nezir Bekgeli, AA muhabirine, dün gece etkili olan kar yağışının yarım metreyi aştığını söyledi.

Köye bağlı 3 mezra olduğunu belirten Bekgeli, "Sabah 7'de Iğdır İl Özel İdarisini aradık, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan mezralarımızda hem vatandaşlarımız hem hayvanları mahsur kaldı. Ekipler geldi, iş makineleri yolu açıp imdadımıza yetiştiler. Hayvanları ovaya indirdik, Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Köy sakinlerinden Sabri Bekgeli de mahsur kaldıkları mezradan devletin yardımıyla kurtulduklarını anlattı.

Kaynak: AA

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