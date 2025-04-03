Maine Eğitim Fonları Kesildi - Son Dakika
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Maine Eğitim Fonları Kesildi

ABD, Maine'in cinsiyet değiştiren sporculara desteği nedeniyle eğitim fonlarını durdurdu.

03.04.2025 03:16
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ABD Tarım Bakanlığı (USDA), eyaletin cinsiyet değiştiren sporculara verdiği destek nedeniyle Maine'deki bazı eğitim programları fonlarının kesildiğini duyurdu.

USDA sitesindeki açıklamaya göre, Tarım Bakanı Brooke Rollins, 21 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'la cinsiyet değiştiren sporcular hakkında tartışan Maine Valisi Demokrat Janet Mills'e konuya ilişkin mektup gönderdi.

Rollins mektubunda, USDA'dan eğitim programları için Maine'e gönderilen fonların durdurulduğunu belirterek, eyaletin bu fonları almaya devam etmesi için "kadın öğrenci sporcuları erkeklerle birlikte ya da erkeklere karşı yarışmak zorunda kalmaktan koruyan" yasaya uyması gerektiğini kaydetti.

USDA'nın eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Maine'e verilen hibeler hakkında kapsamlı inceleme başlattığını aktaran Rollins, "Bu hibelerin birçoğunun savurgan, gereksiz ya da Trump yönetiminin önceliklerine aykırı olduğu görülmekte." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle cinsiyet değiştiren sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir adım atmış, aksi yönde uygulama yapan kurumların federal fonlarının kesilmesi talimatını vermişti.

Maine Valisi Mills ise söz konusu kararın ilgili yasalara aykırı olduğunu ve buna uymayacaklarını açıklamıştı.

Trump ile Mills arasında 21 Şubat'ta, cinsiyet değiştiren sporcuların kadın sporlarından men edilmesi konusunda tartışma yaşanmıştı.

Trump, Maine'in söz konusu kararnameye uymadığını ve bu yüzden eyalete federal fonların kesilebileceğini söylemiş, Mills ise "O zaman mahkemede görüşürüz." karşılığını vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Eğitim, Tarım, Spor, Son Dakika

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